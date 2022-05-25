Кариньш: чтобы обеспечить безопасность в Европе и мире, Россия должна проиграть эту войну

Как сообщил агентству LETA пресс-секретарь премьер-министра Сандрис Сабаев, Кариньш в своем выступлении подчеркнул, что общая цель всех западных союзников Украины - ее победа в войне против России.

"Чтобы обеспечить мир и безопасность в Европе и мире, Россия должна проиграть эту войну.

Украина должна победить. Только так мы сможем вернуться к мирной жизни. Любой другой исход будет еще одним шагом к миру, полному неизвестности", - сказал Кариньш, напомнив, что первыми шагами были агрессия России против Грузии в 2008 году, незаконная аннексия украинского Крыма в 2014 году, боевые действия в Донбассе.

Премьер-министр раскритиковал подход некоторых западных политиков в отношениях с Россией - искать правильные слова в адрес авторитарного российского президента Владимира Путина и добиваться от него уступок.

По словам Кариньша, западные союзники работают на трех фронтах, чтобы добиться поражения путинской России в ее войне против Украины - военном, экономическом, информационном.

В военной области западные союзники отправляют Украине вооружение. По словам Кариньша, вместе с Эстонией Латвия оказала наибольшую поддержку Украине, если сравнивать объем поддержки с валовым внутренним продуктом страны. Премьер-министр подчеркнул, что необходимо продолжать оказывать поддержку Украине в виде вооружений.

В экономической сфере западные союзники работают над ослаблением экономики России, уменьшая ее способность финансировать войну посредством санкций. ЕС уже ввел пять санкционных пакетов и в настоящее время работает над шестым. Санкции ЕС должны быть нацелены на важнейший сектор российской экономики - энергетику, а именно на уголь, нефть и природный газ. В настоящее время санкциям подлежит только экспорт угля, а о нефти и газе переговоры еще ведутся.

Говоря об информационном пространстве, премьер-министр указал, что Россия создала собственное информационное пространство, так называемый "русский мир", который основан на лжи и ложных предположениях. Исходя из этих предположений, Россия начала войну в Украине, утверждая, что ее целью является "денацификация" украинского государственного управления, что является совершенно абсурдным и ложным утверждением. Россия также культивирует мифы о том, что НАТО угрожает России и что Запад провоцирует эскалацию боевых действий в Украине, поставляя ей оружие. Столь же абсурдны утверждения России о том, что Украина не является полноценным государством и Россия имеет право на ее территорию.

"Нам необходимо признать, что Россия представляет собой долгосрочную угрозу миру и безопасности в Европе и мире. Нам необходимо укреплять наш оборонный потенциал. В военной области НАТО укрепляет свой восточный фланг от Балтийского до Черного моря. В области энергетики нам необходимо укреплять нашу энергетическую независимость за счет диверсификации источников энергии и увеличения производства энергии из возобновляемых источников", - сказал премьер.

Он также подчеркнул, что НАТО является самым сильным альянсом в мире. Это нужно осознавать и не бояться его силы и влияния. По словам премьер-министра, необходимо сделать так, чтобы Россия больше никогда не осмелилась повторить историю, и восстановить мир и безопасность в Европе.