Путин назначил главой МЧС своего бывшего адъютанта

Куренков до сих пор занимал должность заместителя директора Росгвардии. Ранее он также работал в ФСО и ФСБ, сообщает "Медуза".

По информации РБК, в 2015 году Куренков был назначен старшим адъютантом Путина.

Российские информационные агентства сообщают, что Путин предложил назначить Куренкова главой Министерства по чрезвычайным ситуациям. 25 мая Совет Российской Федерации поддержал его кандидатуру.

Как сообщалось, глава МЧС России Евгений Зиничев погиб 8 сентября на межведомственных учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника.

Президент России Владимир Путин в четверг, 9 сентября, подписал указ о присвоении звания Героя Российской Федерации посмертно главе МЧС Евгению Зиничеву.