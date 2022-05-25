К Сейму Латвии обратится президент Украины Зеленский

Президент Украины выступит перед Сеймом по приглашению спикера Инары Мурниеце. Выступление пройдет дистанционно, за ним можно будет следить на сайте Сейма.

"Несмотря на войну и личные угрозы, политическое руководство Украины продолжает неустанно работать. Взаимопонимание, политическое и практическое сотрудничество между Латвией и Украиной ближе, чем когда-либо. Это потому, что у нас есть общая цель - победа Украины над злом, которое сейчас наносит глубокие раны европейскому континенту", - сказала Мурниеце.

Она подчеркнула, что Украина героически борется с российскими оккупантами. Президент Зеленский продолжает вдохновлять на справедливую борьбу за свободу, и это не только борьба за свободу Украины. Украина защищает ценности, лежащие в основе образа жизни всего демократического мира, - свободу, мир и демократию, заявила спикер Сейма.

В парламенте напомнили, что Мурниеце вместе с эстонским и литовским коллегами были первыми спикерами парламентов, посетившими Киев после начала войны. 24 марта состоялась их встреча с парламентариями и президентом Украины.