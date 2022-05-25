Главное за 25 мая ⟩ Срок для сноса памятника, 19 погибших детей в США и арест возможного убийцы Бункуса

Новости Латвии:

Рижское самоуправление должно демонтировать памятник в парке Победы до 15 ноября, согласно принятому в среду, 25 мая, законопроекту "О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режим, и их демонтаже на территории Латвийской Республики".

В среду, 25 мая, суд Видземского предместья города Риги применил меру пресечения - арест - к предпринимателю Александру Бабенко, подозреваемому в деле об убийстве администратора неплатежеспособности и адвоката Мартиньша Бункуса, сообщает LETA.

В так называемый черный список попали руководители юрмальских санаториев "Белоруссия" (который принадлежит белорусской госструктуре) и "Янтарный берег" (который принадлежит российской госструктуре).

В Ливаны возбуждено два уголовных дела за выражение поддержки войне России против Украины, сообщила представитель Государственной полиции (VP) Ласма Курсите.

На прошлой неделе погоня в Плявниеках могла закончиться тяжелыми или даже фатальными последствиями. В полиции это подтверждают. Причиной погони стало истечение срока техосмотра, который у автомобиля закончился 18 апреля этого года, сообщает программа TV3 Degpunktā.

Главное за рубежом:

В четверг, 26 мая, во время заседания Сейма запланировано дистанционное обращение президента Украины Владимира Зеленского к парламенту Латвии, сообщили агентству LETA в пресс-службе парламента.

По меньшей мере 19 учеников начальной школы погибли в результате стрельбы в городе Ювалд в американском штате Техас. Нападавший убит при задержании.

В последние дни около десятка граждан России и Украины пытались проникнуть в Эстонию через юго-восточный погранпункт, выдавая себя за военных беженцев и надеясь таким образом беспрепятственно попасть в Европейский союз, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Lõuna-Eesti Postimees.

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство жителей Херсонской и Запорожской областей Украины, сообщает Русская служба BBC.

Украинские силы над Луганской областью сбили самолет Су-25, которым управлял генерал-майор российской армии в отставке Канамат Боташев, сообщает Русская служба BBC.

Дипломат Борис Бондарев, подавший в отставку с должности советника женевского представительства России в ООН, рассказал Би-би-си, что опасается за свою безопасность, однако пока не принял решения о том, просить ли политического убежища за рубежом. В понедельник Бондарев опубликовал заявление с резким осуждением войны Украины против России.

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С начала войны в Украине в СМИ регулярно появляются сообщения о диалоге, вернее - его отсутствии, между Даугавпилсским локомотиворемонтным заводом (DLRR) и правительством Латвии. Завод просил о поддержке в чрезвычайной ситуации, чтобы обеспечить поток финансовых средств, иначе будет вынужден уволить половину сотрудников. В конце марта 240 человек уволили. В мае к диалогу подключились владельцы "Азовстали", призвав власти Латвии поддержать завод в Даугавпилсе. В эфире "Кто вам платит?" разбираемся в сложившейся ситуации.

Последнее время в социальных сетях и родительских чатах в WhatsApp распространяется информация о необходимости подписаться за закрепление понятия семьи в Конституции Латвии. В противном случае "уже вскоре мамы и папы рискуют превратиться в "родитель-1" и "родитель-2", гласят подобные призывы. RUS TVNET попытался разобраться, чем обусловлена очередная вспышка интереса к этой теме.

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