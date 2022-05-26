Чт, 26.05.2022
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Выявлено 190 новых случаев Covid-19, скончались два человека

Люди на Рижском центральном рынке. Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

За последние сутки в Латвии зарегистрировано 190 новых случая Covid-19, скончались два человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные группы от 70 до 79 и от 90 до 99 лет, они не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 127,8 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 3520 лабораторных тестов на Covid-19, 5,4% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 77 человек не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 113 были вакцинированы.

На данный момент в Латвии скончались 5820 человек, инфицированных Covid-19. С начала пандемии заболевание было лабораторно подтверждено у 827 889 человек в Латвии.

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