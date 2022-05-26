"Рома" взяла Лигу конференций. Моуринью - первый тренер, выигравший три разных еврокубка

Финальный поединок проходил в Тиране (Албания) на стадионе "Арена Комбетаре" и завершился победой "Ромы" со счётом 1:0. Единственный гол на 32-й минуте забил Николо Дзаньоло.

Победа в Лиге конференций стала первым еврокубковым успехом для "Ромы" с 1961 года, когда итальянский клуб выиграл Кубок ярмарок. Примечательно, что "Рома" стала первой за 12 лет итальянской командой, выигравшей еврокубок. Тогда, в сезоне-2009/2010, миланский "Интер" победил в Лиге чемпионов.

Также стоит отметить уникальное достижение главного тренера "Ромы" Жозе Моуринью. Португальский специалист стал первым тренером, который побеждал во всех трёх ныне существующих еврокубках - в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Лигу чемпионов португалец выигрывал с "Порту" (2003/04) и "Интером" (2009/10), а Лигу Европы с "Порту" (2002/03) и "Манчестер Юнайтед" (2016/17). Отметим, что Моуринью выиграл все 5 финалов в еврокубках, в которых принимал участие.

Победитель Лиги конференций напрямую выходит в следующую стадию Лиги Европы, но подопечные Жозе Моуринью обеспечили себе выход в ЛЕ посредством чемпионата Италии - команда португальца заняла 6-еместо в итальянском национальном первенстве.