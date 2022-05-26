Фото ⟩ Поставленный латвийской армией бронежилет спас жизнь украинского солдата

ФОТО: Baiba Bļodniece/Facebook

"Позавчера [23 мая] под Славянском в окружение попало [украинское] разведывательное подразделение, получившее отправленную Латвией специальную экипировку. Одного солдата ранило в ногу. Сегодня оказалось, что попали и в район грудной клетки, но бронежилет латвийской армии спас его жизнь.

Нога заживет. А сердце спасли",

- написала в Facebook парламентский секретарь Минобороны. Позднее она добавила, что всего были три пули - две в спину, а одна спереди, в районе грудной клетки.

ФОТО: Baiba Bļodniece/Facebook

"И [солдат] даже не заметил, думал, что попали только в ногу", - написала Бледниеце.

Латвия - среди лидеров Европы по оказанию помощи вооруженным силам Украины, государство оказало поддержку объемом более 200 миллионов евро, обеспечив оружие и индивидуальную экипировку, беспилотники, сухпайки, боеприпасы, противотанковое оружие и противовоздушные ракеты "Стингер".