Невероятно! Канада отыгралась с 0:3 и вышла в полуфинал чемпионата мира

Сборная Чехии в четвертьфинальном поединке обыграла команду Германии. Матч проходил в Хельсинки и завершился победой чешской сборной со счётом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1).

Чехи вышли вперёд уже на 3-й минуте благодаря голу Давида Пастрняка, а спустя восемь минут Роман Червенка удвоил преимущество своей команды. На 13-й минуте второго периода Давид Крейчи отправил в ворота немцев третью шайбу.

За шесть минут до конца игры немец Мориц Зайдер отыграл одну шайбу, но на 19-й минуте третьего периода Иржи Смейкал забросил шайбу в пустые ворота и установил окончательный счёт.

Видео: Лучшие моменты матча Чехия - Германия

Напомним, на групповом этапе чехи заняли 3-е место в группе "В", а немцы стали вторыми в группе "А". На прошлогоднем чемпионате мира в Риге сборная Германии заняла итоговое 4-е место, а чехи остановились на стадии 1/4 финала.

Невероятным камбэком закончился матч сборной Канады, которая уступала Швеции со счётом 0:3, но сумела вырвать победу. Встреча канадцев и шведов проходила на стадионе "Нокиа-Арена" в Тампере и завершилась победой действующих чемпионов мира со счётом 4:3 (0:2, 0:1, 3:0, 1:0).

Шведы вели со счётом 3:0 после голов Карла Клингберга (2-я минута), Вильяма Нюландера (8`) и Макса Фриберга (29`). В третьем периоде канадцы смогли сравнять благодаря голам Райана Грейвза (42`), Пьер-Люка Дюбуа (59`) и Мэтью Барзала (59`). Победу канадцам на первой минуте овертайма принёс Дрейк Батерсон.

Видео: Лучшие моменты матча Швеция - Канада

Напомним, на групповом этапе шведы заняли 2-е место в группе "В", а канадцы стали третьими в группе "А". Канада является действующим чемпионом мира, а шведы в прошлом году в Риге не смогли выйти в плей-офф.

Таким образом, в полуфинале сборная Чехии сыграет с победителем пары Швейцария - США, а Канада сыграет с победителем четвертьфинального противостояния Финляндия - Словакия. Полуфинальные матчи состоятся 28 мая.

Чемпионат мира по хоккею завершится 29 мая.