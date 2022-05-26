Определились все полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею

В четвертьфинале сборная США всухую одержала победу над Швейцарией - 3:0 (2:0, 0:0, 1:0). У американской команды заброшенными шайбами отметились Бен Майерс (дубль), а также Адам Годетт.

Напомним, на групповом этапе швейцарцы стали единственной командой, которая выиграла все семь матчей, заняв первое место в группе "А". Американцы стали четвертыми в группе "В". Год назад на чемпионате мира в Риге сборная США завоевала бронзу, а швейцарцы проиграли в 1/4 финала.

Видео: Лучшие моменты матча США - Швейцария

В параллельном четвертьфинальном матче хозяева турнира финны обыграли команду Словакии со счётом 4:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающий Марко Анттила (дубль), форвард Сакари Маннинен, а также Саку Мяэналанен. У словаков отличились нападающие Адам Сикора и Павол Регенда.

Видео: Лучшие моменты матча Финляндия - Словакия

Полуфинальные матчи состоятся 28 мая. В них сыграют Финляндия - США и Канада - Чехия.

Финал и игра за третье место пройдут в воскресенье, 29 мая.