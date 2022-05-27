Остапенко выбыла с "Ролан Гаррос" уже во втором круге

Во втором раунде соревнований Остапенко, занимающая 13-е место в мировом рейтинге WTA, уступила француженке Ализе Корне (40 WTA).

Матч продолжался 1 час 43 минуты и завершился победой Корне со счётом 6:0, 1:6, 6:3.

По ходу встречи 24-летняя Остапенко выполнила один эйс, пять раз ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а 32-летняя Корне пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала шесть брейков. Ранее счёт в личных встречах был ничейным - 2:2.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Ализе Корне сыграет с китаянкой Чжен Цзинвен (74 WTA), которая во втором круге соревнований обыграла румынку Симону Халеп (19 WTA) - 2:6, 6:2, 6:1.

Остапенко в седьмой раз принимала участие в "Ролан Гаррос". Её лучший результат - это победа на турнире в 2017 году.

"Ролан Гаррос" пройдёт с 22 мая по 5 июня.