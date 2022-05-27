Остапенко выбыла с "Ролан Гаррос" уже во втором круге
Первая ракетка Латвии Алёна Остапенко не смогла преодолеть второй круг "Ролан Гаррос".
Первая ракетка Латвии Алёна Остапенко не смогла преодолеть второй круг "Ролан Гаррос".
Во втором раунде соревнований Остапенко, занимающая 13-е место в мировом рейтинге WTA, уступила француженке Ализе Корне (40 WTA).
Матч продолжался 1 час 43 минуты и завершился победой Корне со счётом 6:0, 1:6, 6:3.
По ходу встречи 24-летняя Остапенко выполнила один эйс, пять раз ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а 32-летняя Корне пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала шесть брейков. Ранее счёт в личных встречах был ничейным - 2:2.
В третьем круге Открытого чемпионата Франции Ализе Корне сыграет с китаянкой Чжен Цзинвен (74 WTA), которая во втором круге соревнований обыграла румынку Симону Халеп (19 WTA) - 2:6, 6:2, 6:1.
Остапенко в седьмой раз принимала участие в "Ролан Гаррос". Её лучший результат - это победа на турнире в 2017 году.
"Ролан Гаррос" пройдёт с 22 мая по 5 июня.
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