Сабина Алтынбекова - казахстанский ответ Наталье Поклонской

Сабина родилась в 1996 году в Актобе. В пятилетнем возрасте девочку отдали на танцы, но в 14 лет она решила всерьёз посвятить себя волейболу. Первой командой юной волейболистки стал клуб "Казхром".

Решение Сабины профессионально заняться волейболом неслучайно - её родители в молодости также занимались спортом: мать отдавала предпочтение лёгкой атлетике и волейболу, отец любил лыжи.

В 16 лет Сабина начала выступать за клуб "Алматиночка-Алматы", с которым выиграла серебряные медали Высшей лиги "А" в сезоне 2013/14.

На 17-м юниорском чемпионате Азии по волейболу среди девушек до 18 лет сборная Казахстана заняла лишь седьмое место, но это не помешало Сабине запомниться болельщикам надолго. Это несмотря на то, что она даже не играла в основном составе.

Телевидение Тайваня, Японии и других азиатских стран посвятило Сабине Алтынбековой ряд репортажей, в интернете появилось множество роликов, а соцсети девушки с трудом справлялись с притоком новых подписчиков.

Азиатские болельщики нашли, что её внешность напоминает героинь японских аниме, которые пользуются большой популярностью в Азии. Сразу несколько интернет-порталов из разных стран окрестили девушку "самой красивой волейболисткой в мире".

Некоторые интернет-издания сравнили её мгновенно выросшую популярность с ранее возникшим ажиотажем вокруг прокурора Крыма Натальи Поклонской.

Видео с участием Сабины набирали в YouTube миллионы просмотров. Её фотографии из социальных сетей тиражировались в интернете. В Сети появлялись любительские рисунки с волейболисткой в стиле моэ.

Обозреватель газеты Daily Mail отметил, что Сабине Алтынбековой удалось затмить своей персоной само событие, в котором она приняла участие.

По словам главного тренера клуба "Алматиночка" Анатолия Дьяченко, только воспитанность, ум и целеустремлённость девушки помогли ей выдержать такой напор популярности. Сегодня Instagram Сабины насчитывает более миллиона подписчиков.

Армия поклонников, постоянные комплименты, подарки, стихи и признания в любви - всё это не имеет абсолютно никакого значения, так как сердце девушки занято. В конце декабря 2020 года она вышла замуж за Саята Салманулы.

Об избраннике волейболистки известно мало. Он старше Сабины - ему 33 года. Он был в группе продюсеров комедии "Круиз" и занимается бизнесом. Пара выглядит гармонично, а в октябре 2021 года у них родился сын.

Официальной информации о возвращении в спорт Алтынбековой пока нет, однако она уверяет, что сделает камбэк уже в этом году. В феврале стало известно, что Сабина вернулась к тренировкам.