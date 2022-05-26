Фанаты сборной Чехии оригинально обошли запрет вывешивать флаг Украины на чемпионате мира

19 мая на стадионе "Нокиа-Арена" в Тампере чешские болельщики между флагами своей страны вывесили флаг Украины, выразив поддержу стране, которая подвергается военной агрессии со стороны России.

Флаг провисел недолго, так как охранники на стадионе попросили его снять. Дело в том, что во время чемпионата мира разрешено использовать лишь флаги стран-участниц.

Чуть позже чешские болельщики нашли способ, чтобы обойти правила Международной федерации хоккея на льду (IIHF) и выразить поддержку Украине.

Фанаты принесли белое полотно с чёрными надписями на английском языке. Надпись сверху - Blue colour ("синий цвет"), снизу - Yellow colour ("жёлтый цвет"), а посередине - Imagine ("включите воображение").

Czech fans were forced to take down their Ukrainian flag at the IIHF world hockey championship…



But they found a loophole. pic.twitter.com/lfxpSRsXnV — Christian Borys (@ItsBorys) May 24, 2022

Также на флагах своей страны фанаты написали: "Беги домой, Иван, там тебя ждёт Наташа". Это лозунг, который использовали чехи при вторжении советских войск в Чехословакию в 1968-м.

Чемпионат мира по хоккею завершится 29 мая.