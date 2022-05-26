Главное за 26 мая ⟩ Зеленский в Сейме, арест предпринимателя Ульмана и утверждение новых министров

Новости Латвии:

В четверг, 26 мая, во время заседания Сейма состоялось дистанционное обращение президента Украины Владимира Зеленского к парламенту Латвии.

Сейм утвердил новых министров внутренних дел и экономики. Ими стали - Кристап Эклонс, кандидатура которого была предложена объединением "Для развития/За!" и Илзе Индриксоне из Национального объединения.

Суд применил меру пресечения в виде заключения под стражу к предпринимателю Михаилу Ульману, подозреваемому по делу об убийстве администратора неплатежеспособности, адвоката Мартиньша Бункуса.

Рижский районный суд на этой неделе приговорил мужчину за двойное убийство и нанесение увечий собаке в Олайнском крае к пожизненному заключению.

Министерство иностранных дел рассказало о рекомендациях на летнем отдыхе.

На этой неделе начинается строительство магазина Lidl на улице Дунтес, 25, в Риге.

Главное за рубежом:

Среди новых вооружений, которая получает Украина, противокорабельные ракеты Harpoon, вертолеты и гаубицы с системами наведения.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвал провалом российскую агрессивную войну в Украине

Президент Польши Анджей Дуда в среду в интервью выразил мнение, что Россия должна вывести свои войска из Украины, которая должна вернуться к своим международно признанным границам.

Расположенный в Таллинне, ресторан принял на работу двух военных беженок. Владелец ресторана, возмущен тем, что на них пожаловались из-за незнания персоналом государственного языка.

Война в Украине перешла в долговременную стадию. Как дальше будут развиваться события и какие сценарии возможны? Об этом RUS TVNET поговорил с украинским политологом, доктором политических наук Игорем Петренко.

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