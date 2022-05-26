Новый пакет помощи Украине: что могут "Гарпуны" и "Экскалибуры"

Однако если в первые полтора месяца войны объем только военной помощи Украине исчислялся примерно 30 млн долларов в день, то в апреле он увеличился до 100 млн, а нынешний пакет предусматривает уже 135 млн долларов в день.

23 мая министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры со своим американским коллегой Ллойдом Остином, рассказав ему, какие именно вооружения сейчас больше всего нужны Киеву.

Некоторые вооружения из тех, что хотел бы получить Киев, уже начинают поступать в Украину.

"Гарпуны" для Одессы

Одна из главных новостей о поставках вооружений в Украину - намерение Дании передать Военно-морским силам Украины противокорабельные ракеты Harpoon американского производства. Об этом рассказал на брифинге после переговоров с Алексеем Резниковым Ллойд Остин.

Министр не уточнил, какую именно модификацию ракет передаст Украине Дания. Harpoon - целое семейство ракет, они много раз модернизировались. Издание Jane's Defense сообщает, что это, вероятно, будут RGM 84L Block II.

Harpoon создавался как морской комплекс, но в Украину поставят наземные мобильные установки ФОТО: AFP

Эта модификация Harpoon отличается тем, что может атаковать не только цели в открытом море, но и корабли вблизи берега и даже наземные объекты.

Обычно противокорабельные ракеты, такие как Harpoon или украинские "Нептун", которыми был потоплен крейсер "Москва", нуждаются в предварительном целеуказании - в их бортовой компьютер закладываются координаты цели, а при подлете к ней ракета наводится при помощи своего радара.

Такой радар неплохо видит большой металлический объект в открытом море, но на фоне земли обнаружить его уже сложнее. Поражать небольшие наземные цели морским ракетам еще тяжелей - их трудно засечь на фоне твердой поверхности. Поэтому военный корабль находится в большей безопасности в порту, чем в море.

Но Harpoon был модернизирован именно для того, чтобы уметь отличать большие корабли от фоновых портовых построек и берега.

Помимо модернизированной головки наведения, эта модификация Harpoon использует не только инерциальную систему навигации (когда ракета летит "по памяти", поворачивая в определенной точке своей траектории), но и приемник GPS.

Дальность действия Harpoon меньше, чем у украинского "Нептуна" - всего 140 километров против 280. Зато боевая часть заметно мощнее - 221 килограмм против 150 у украинской ракеты.

NavalNews пишет, что, по их данным, обучение персонала для управления этими береговыми комплексами займет примерно 14 дней. Этого времени, возможно, хватит для того, чтобы обучиться запускать ракеты, считает издание, но для того, чтобы пройти полный курс, включая техническое обслуживание, научиться выявлять и устранять ошибки и так далее, нужно дополнительное обучение.

Harpoon предполагают развернуть в районе Одессы, чтобы снять российскую блокаду украинского порта и защитить его от попыток высадки десанта.