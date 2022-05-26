Россия нанесла удары по Харькову, погибли восемь человек

Сообщается о гибели пятимесячного ребенка.

"Когда начался обстрел, на улице гуляла молодая семья: жена и муж, у которого на руках был пятимесячный малыш. Муж погиб сразу, жену в тяжелом состоянии госпитализировали. Позже полицейские нашли и тело ребенка. Малыша из рук отца взрывной волной забросило на крышу подъезда", - рассказал глава украинской полиции Игорь Клименко.

Также пострадали 17 человек, сообщают местные власти. Кроме того обстрелам также подверглись несколько городов в Харьковской области. Настолько сильно Харьков не обстреливали уже несколько недель, после того, как украинская армия оттеснила от него российские войска.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что раненых, есть девятилетний ребенок.

Харьковский метрополитен, возобновивший свою работу во вторник, 24 мая, вновь будет использоваться как бомбоубежище из-за продолжающихся обстрелов в городе.

"Сегодня в Харькове громко и опасно. Вражеские войска опять обстреливают наш город. Есть раненые и, к сожалению, погибшие. Я призываю вас находиться в безопасных местах - подвалах, убежищах, на станциях метрополитена. Мы не будем останавливать движение поездов в метро, но выделим специальные секторы, где вы сможете разместиться и пережить бомбардировку", - сказал мэр Харькова Игорь Терехов в видеообращении.