В Старой Риге агрессивно настроенный мужчина напал на людей из-за флагов Латвии и Украины

Испортили вечер нескольким людям, угрожали расправой, ругались и чуть не избили одного человека - такое завершение дня ждало троих мужчин, ходивших по улицам Риги.

Возможно, главным агрессором был мужчина в синей куртке - именно он чуть не начал драку с компанией людей. Причиной для начала таких действий послужили флаги Украины и Латвии на спине одного из оппонентов агрессора.

Нападавший нанес один удар в направлении человека, но не попал, и затем, скорее всего, осознав, что находится в меньшинстве, решил отступить и продолжить ругаться уже на расстоянии. Очевидцы произошедшего сообщили об увиденном в полицию. Эскалации конфликта не произошло, и агрессивно настроенный мужчина вместе со своими друзьями отправился в направлении Старой Риги.

Затем агрессор напал на велосипедиста, однако после содеянного споткнулся и упал вместе с ним.

Двоих мужчин, включая мужчину в синей куртке, стражи порядка догнали и задержали на улице Ридзенес. Как выяснилось позднее, компания угрожала людям вытащить из сумки и применить огнестрельное оружие, поэтому агрессоров сразу же обыскали.

Оружия найдено не было, однако были обнаружены нож и пневматический стек.

Друг агрессивно настроенного мужчины, который вел себя более спокойно и согласился сотрудничать с полицией, рассказал, почему начался конфликт: "Не агрессивные мы, мы не агрессивно себя вели. Мы спокойно ехали после работы, да. Взяли спокойно пивасика, водочки, как все нормальные люди. Просто человека "рвануло" за украинский флаг. Мой друг, он подпитый, я его оттягивал".

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