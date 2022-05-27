Украинский военнослужаший. Иллюстративное фото ФОТО: ANATOLII STEPANOV / AFP

В украинском городе Северодонецке, за который идут ожесточенные бои между украинскими войсками и российской армией, убиты минимум 1500 человек, сообщил руководитель военно-гражданской администрации города Александр Стрюк.

По словам мэра, Северодонецк еще держится, несмотря на то, что в гостиницу города уже проникла российская диверсионно-разведывательная группа.

В городе осталось 12 или 13 тысяч жителей, но 60% зданий разрушены, сказал Стрюк.

Северодонецк находится в единственной части Луганской области, которую еще контролирует украинская сторона. Российские войска пытаются отрезать этот город от остальной контролируемой Украиной территории.

По словам Стрюка, главная дорога между соседним городом Лисичанск и городом Бахмут еще открыта, но передвижение по ней опасно. В четверг из Северодонецка удалось эвакуироваться всего 12 жителям, отметил руководитель военно-гражданской администрации города.

В Северодонецке, где до войны жило примерно 100 000 человек, уже несколько недель продолжаются интенсивные обстрелы.

В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.