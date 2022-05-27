Выявлено 188 новых случаев Covid-19, скончались 3 человека

Умершие входили в возрастные группы от 70 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;

один человек - в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Двое из них не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, один был вакцинирован.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 125,6 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 2228 лабораторных тестов на Covid-19, 8,4 % из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 770 7 человек не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 118 были вакцинированы.

На данный момент в Латвии скончались 5823 человека, инфицированных Covid-19. С начала пандемии заболевание было лабораторно подтверждено у 828 077 человек в Латвии.

Госпитализации

Количество госпитализированных пациентов с Covid-19 за сутки увеличилось на одного человека - в настоящее время в больницах находятся 168 человек с коронавирусом, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находится 41 пациент, при этом у 35 человек среднетяжелое течение заболевания, а состояние шести человек - тяжелое.