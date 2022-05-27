СГД довольна: налогов собрали примерно на 12% больше, чем планировалось

"Все налоги поступают хорошо", - сказала она.

В том числе, как указала Яунземе, радуют поступления налогов на рабочую силу, где существенный прирост наблюдается в поступлениях подоходного налога, а также увеличился объем взносов социального страхования.

Также хорошие показатели по поступлению таможенных налогов, сказала руководитель СГД.

Как ранее сообщил Минфин, в условиях быстрого роста частного потребления и увеличения фонда заработной платы сумма уплаченных налогов, включая нераспределенный остаток на едином налоговом счете, за первые четыре месяца этого года достигла 3,5 млрд евро - на 519,4 млн, или 17,2% больше, чем за первые четыре месяца минувшего года. Налоговые поступления в совокупный бюджет за первые четыре месяца текущего года составили 367,9 млн евро, что на 11,6% больше запланированного.

Поступления налога на добавленную стоимость за первые четыре месяца этого года составили 1,1 млрд евро, что на 241,1 млн евро, или 28,8% больше, чем за тот же период прошлого года.

Взносов социального страхования в совокупный бюджет поступило на 319,5 млн евро, или на 37,2% больше, чем за четыре месяца прошлого года, и они составили 1,2 млрд евро, а поступления подоходного налога с населения выросли на 166,9 млн евро (+34,9%) до 645,1 млн евро.

Самый умеренный рост с января по апрель наблюдался в поступлениях акцизного налога - на 21,9 млн евро, или на 6,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. С учетом роста потребления нефтепродуктов и табачных изделий доходы в этих группах подакцизных товаров увеличились на 12,1 млн евро, или 7%, и 5,2 млн евро, или 7,3% соответственно.