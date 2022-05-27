Губернатор: В Белгородской области в результате обстрелов погибла женщина

"У нас опять беда. Женщина, которая вчера получила ранение, умерла от полученных ран", - заявил он.

Как пишет "Медуза", о ранении женщины в приграничном селе Журавлевка он сообщил еще днем в четверг, 26 мая. Гладков отметил, что село обстреливали "весь день".

Утром в пятницу губернатор выступил с заявлением, что "в целом ситуация в регионе спокойная за исключением отдельных направлений на приграничных территориях".

Погибшая женщина стала третьим погибшим на территории России в результате обстрелов со стороны Украины человеком. В частности, 11 мая Гладков сообщил о погибшем в селе Солохи, а 18 мая в Курской области в результате обстрела сахарного завода в поселке Теткино был убит водитель фуры.

Русская служба ВВС отмечает, что после 24 февраля власти граничащих с Украиной российских областей неоднократно заявляли об обстрелах и взрывах, часть из которых связывали с идущими в Украине военными действиями.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины ранее допускали вероятность переноса боевых действий на сопредельную российскую территорию, если того потребует оперативная обстановка.

В то же время президент Владимир Зеленский отрицает, что украинские войска наносят удары по территории России.

В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.