ВИДЕО ⟩ 4250 зрителей на рижском дерби и 12-я победа "Валмиеры"

16-й тур начался с рижского дерби на стадионе "Сконто", где за матчем "Риги" и РФШ наблюдали 4250 зрителей.

"Рига" вышла вперёд уже на 2-й минуте матча, когда защитник РФШ Артур Зюзин неудачно головой срезал мяч в собственные ворота. На 27-й минуте преимущество "Риги" удвоил бразилец Габриэль Рамос, который после розыгрыша с Микаэлем Сойсало нанёс точный удар примерно с линии штрафной.

Во втором тайме РФШ пыталась сократить отставание в счёте, но голкипер "Риги" Нил Пуриньш успешно отводил угрозу после ударов Эмерсона и Андрея Илича. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу "Риги", которая одержала пятую победу подряд и прервала серию РФШ из восьми побед.

"Рига" победила РФШ впервые с 17 июля 2020 года.

В другом матче лидеров чемпионата "Валмиера" на выезде одержала победу над "Лиепаей" со счётом 3:1.

Хозяева вышли вперёд на 9-й минуте после гола Лукаса Виллелы, но уже на 24-й минуте Раймонд Кроллис восстановил равновесие на табло, забив свой 11-й гол в текущем сезоне. На 47-й минуте Иван Желизко вывел "Валмиеру" вперёд, а окончательный счёт на 72-й минуте установил Джибриль Гейе.

Для "Валмиеры" эта победа стала 12-й подряд. Кроме того, победа в этом матче позволила команде единолично возглавить турнирную таблицу чемпионата Латвии.

Очередное поражение потерпел "Даугавпилс", который на этот раз на своём поле уступил "Ауде" - 1:2. Голами в составе победителей отметились Божо Микулич и Томислав Штркаль. За "Даугавпилс" отличился Вахтанг Безарашвили.

Последнюю победу в чемпионате "Даугавпилс" одержал 30 апреля, когда со счётом 1:0 обыграл "Тукумс". Серия поражений "Даугавпилса" насчитывает уже шесть матчей.

"Метта" на своём поле сыграла вничью с "Супер Новой" - 1:1. Гости вышли вперёд на 34-й минуте после гола Евгения Минина, но всего четыре минуты спустя Юнуса Муритала сравнял счёт. В оставшееся время командам не удалось поразить ворота друг друга.

В заключительном матче 16-го тура "Тукумс" на выезде одержал победу над юрмальским "Спартаком" - 3:1. Счёт на 34-й минуте открыл Маркус Круглаужс, который нанёс точный удар головой после навеса Атиса Озолса. Всего четыре минуты спустя оборона "Спартака" снова ошиблась и Круглаужс оформил дубль.

На 73-й минуте в ворота "Тукумса" был назначен пенальти. К "точке" подошёл Олег Лайзанс, который не смог переиграть вратаря Сергея Вилкова, но со второй попытки всё-таки добил мяч в сетку. Третий гол в воротах "Спартака" побывал на последней минуте основного времени, когда Давис Зелтиньш оказался расторопнее защитников юрмальской команды.

После 16 туров турнирную таблицу чемпионата Латвии единолично возглавляет "Валмиера", которая имеет 41 очко. На втором месте располагается РФШ (38), а замыкает тройку лучших "Лиепая" (35). Далее идут "Рига" (34), "Ауда" (21), "Даугавпилс" (15), "Метта" (13), "Тукумс" (11), "Спартак" (8) и "Супер Нова" (5).

В 17-м туре чемпионата Латвии 2022 года, который состоится 17-18 июня, "Ауда" на своём поле сыграет со "Спартаком", "Метта" - у себя дома с "Даугавпилсом", "Валмиера" - с "Супер Новой", "Тукумс" - с "Ригой", а РФШ - с "Лиепаей".