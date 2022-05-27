Объявлен состав сборной Латвии по футболу на матчи Лиги Наций

Подопечные Дайниса Казакевича в июне проведут четыре встречи - 3 и 6 июня дома против Андоры и Лихтенштейна, а также 10 и 14 июня на выезде против Молдовы и Лихтенштейна.

На этот раз в состав сборной вернулись практически все лидеры, а также те, кто восстановился после травмы.

Список кандидатов в сборную :

Вратари: Павел Штейнбор ("Ягеллония", Польша), Кришьянис Звиедрис ("Лиепая"), Рихард Матревиц ("Валмиера").

Защитники: Антоний Черномордый, Райвис Юрковскис (оба - "Рига"), Марцис Ошс ("Спартак", Юрмала), Каспар Дубра, Элвис Стуглис, Владислав Сорокин (все РФШ), Игорь Тарасов ("Этникос", Кипр), Роберт Савалниекс ("Лиепая"), Даниэль Балодис, Эмилс Бирка (оба - "Валмиера").

Полузащитники: Андрей Цыганик ("ДАК 1904", Словакия), Эдуард Эмсис ("Лахти", Финляндия), Алвис Яунземс ("Валмиера"), Янис Икауниекс ("КуПС", Финляндия), Алексей Савельев ("Ауда"), Кристерс Тоберс ("Лехия", Польша), Артур Зюзин, Ренарс Варславанс (оба - РФШ), Владимир Камеш ("Рига").

Нападающие: Владислав Гутковскис ("Ракув", Польша), Роберт Улдрикис ("Камбуур", Нидерланды), Давис Икауниекс ("Яблонец", Чехия), Раймонд Кроллис ("Валмиера").

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