Глава МИД Литвы: Идея существования Украины для Путина неприемлема
Российский президент Владимир Путин покушается уничтожить украинский народ, поэтому это можно называть геноцидом, говорит министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Российский президент Владимир Путин покушается уничтожить украинский народ, поэтому это можно называть геноцидом, говорит министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Он сказал это в пятницу после того, как на вильнюсском Форуме свободной России его спросили, как он оценивает обвинения президента Украины Владимира Зеленского России по поводу геноцида в Донбассе.
Объемы, видимо, будут проясняться, они неизвестны, но иногда интенция, попытка сопоставима с преступлением уже сама по себе", - сказал журналистам министр.
"Несмотря на то, что были более страшные преступления, но если интенция повторяется, это можно назвать так же", - добавил он.
Один из критиков Кремля, Михаил Ходорковский, сказал, что имеют место признаки геноцида.
"На мой взгляд, геноцид - юридическое понятие. Признаки геноцида имеют место. Конечно, на данный момент это не Сребреница, но очень близко к ней", - заявил оппозиционер.
Вильнюсский Форум свободной России проводится с 2013 года и организуется Министерством иностранных дел совместно с Центром восточноевропейских исследований.
"Все это, в том числе депортация наших людей и массовые убийства мирных жителей - это явный геноцид со стороны России", - заявил президент в ежедневном телеобращении.
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