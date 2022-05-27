Официально: Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдёт в Латвии и Финляндии

Планируется, что чемпионат в Риге и Тампере пройдёт с 12 по 28 мая 2023 года.

Напомним, в четверг на конгрессе Международной хоккейной федерации (IIHF) в Тампере Рига и Тампере презентовали свои заявки.

The 2023 #IIHFWorlds will be held in 🇫🇮 Tampere and 🇱🇻Riga!



And for the following years in:

🇨🇿 2024: Prague & Ostrava (Czechia)

🇸🇪 🇩🇰 2025: Stockholm (Sweden) & Herning (Denmark)

🇨🇭2026: Zurich & Fribourg (Switzerland)



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"Мы очень рады принять чемпионат мира вместе с нашими друзьями и коллегами из Финляндии. Мы накопили неоценимый опыт проведения чемпионатов, нам понятен процесс и ясен ожидаемый результат. Но самое главное - у нас будет возможность возместить зрителям то, что предыдущий чемпионат прошёл почти при пустых трибунах", - заявил президент Латвийской федерации хоккея Айгар Калвитис.

Главной ареной турнира станет Nokia Arena в Тампере на 13 445 мест, а Arēna Rīga (9550 мест) будет второй площадкой.

Ранее планировалось, что ЧМ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге, однако из-за начатой войны в Украине Россия была лишена права на проведение мероприятия.

Во вторник IIHF сообщила, что Венгрия и Словения отзывают свою совместную кандидатуру, таким образом у Риги и Тампере не было конкурентов на проведение чемпионата.

Планируется, что в Риге пройдут матчи одной подгруппы и два четвертьфинала, а Тампере примет вторую подгруппу и остальные игры плей-офф.