Официально: Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдёт в Латвии и Финляндии
Чемпионат мира по хоккею в 2023 году пройдёт в Риге и Тампере, утвердил в пятницу конгресс Международной хоккейной федерации.
Чемпионат мира по хоккею в 2023 году пройдёт в Риге и Тампере, утвердил в пятницу конгресс Международной хоккейной федерации.
Планируется, что чемпионат в Риге и Тампере пройдёт с 12 по 28 мая 2023 года.
Напомним, в четверг на конгрессе Международной хоккейной федерации (IIHF) в Тампере Рига и Тампере презентовали свои заявки.
The 2023 #IIHFWorlds will be held in 🇫🇮 Tampere and 🇱🇻Riga!— IIHF (@IIHFHockey) May 27, 2022
And for the following years in:
🇨🇿 2024: Prague & Ostrava (Czechia)
🇸🇪 🇩🇰 2025: Stockholm (Sweden) & Herning (Denmark)
🇨🇭2026: Zurich & Fribourg (Switzerland)
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"Мы очень рады принять чемпионат мира вместе с нашими друзьями и коллегами из Финляндии. Мы накопили неоценимый опыт проведения чемпионатов, нам понятен процесс и ясен ожидаемый результат. Но самое главное - у нас будет возможность возместить зрителям то, что предыдущий чемпионат прошёл почти при пустых трибунах", - заявил президент Латвийской федерации хоккея Айгар Калвитис.
Ранее планировалось, что ЧМ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге, однако из-за начатой войны в Украине Россия была лишена права на проведение мероприятия.
Во вторник IIHF сообщила, что Венгрия и Словения отзывают свою совместную кандидатуру, таким образом у Риги и Тампере не было конкурентов на проведение чемпионата.
Планируется, что в Риге пройдут матчи одной подгруппы и два четвертьфинала, а Тампере примет вторую подгруппу и остальные игры плей-офф.
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