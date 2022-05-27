В Лиепае украинец сообщил об избиении на рабочем месте. Делом занялась полиция

Как сообщает агентство LETA, в конце апреля полиция получила информацию от мужчины, гражданина Украины, о том, что коллега на рабочем месте в Лиепае нанес ему телесные повреждения.

Пострадавший был доставлен в медучреждение.

В данный момент полиция продолжает работу согласно процессу административного нарушения и затребовала необходимые документы. Их передадут на экспертизу, чтобы установить степень тяжести телесных повреждений, из чего станет ясно, продолжится ли работа в рамках административного процесса или же уголовного.

В среду в Лиепае с рабочим визитом гостил посол Украины в Латвии Александр Мищенко.

Как сообщает портал liepajniekiem.lv, мужчина, прибывший в Лиепаю незадолго до войны, к которому потом присоединились жена и дочь, во время встречи с послом поинтересовался, можно ли украинцам получить в Лиепае бесплатную юридическую помощь, так как на работе - лиепайском предприятии, производящем застежки-молнии, - в конце апреля его избил коллега по работе - "сторонник русского мира". Пострадавший до сих пор находится на больничном. О произошедшем сообщили в полицию.

Изданию Kurzemes Vārds он рассказал, что коллега пробил ему голову, пострадала и рука.

"Я с этим человеком не знаком, даже не знаю, как его зовут, но он начал обвинять меня, что мой сын, который сейчас воюет в Украине, убивает русских", - рассказал о причине конфликта мужчина.

На вопрос, как на это отреагировал работодатель, мужчина ответил, что его готовятся уволить с работы.