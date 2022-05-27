Блогер и владелец футбольного клуба "Красава" Евгений Савин покинул Россию

"После выпуска с украинскими спортсменами и выражения своей гражданской позиции против войны с Украиной президент футбольного клуба "Красава" Евгений Савин покинул страну", - говорится в ролике на YouTube-канале видеоблогера, опубликованном 27 мая.

Напомним, около месяца назад на канале Евгения Савина вышел выпуск, посвящённый войне в Украине. В нём приняли участие украинские футболисты, выступающие в Англии, бывшие футболисты, а также представители клубов Украинской Премьер-лиги.

Сам Савин написал в преддверии выхода фильма, что "война, которую развязала Россия, в одном только Мариуполе унесла уже больше жизней мирных жителей и детей, чем за 8 лет в Донбассе", и что "между страхом и совестью" он выбирает второе.

После этого клубу Савина запретили тренироваться на стадионе "Зоркий" в Красногорске и команду покинули практически все спонсоры. Тогда же стало известно, что Савин продал свою квартиру, чтобы поддержать команду финансово.

В последнем выпуске на канале "КраСава" блогер рассказал, как от команды потребовали повесить на стадионе баннеры в поддержку российских вооружённых сил и президента России. Евгений Савин заявил, что клуб не будет участвовать в проявлении патриотизма по приказу.

"Красава" - клуб, основанный Савиным в 2021 году. Команда выступает в первенстве ФНЛ-2 (третий по рангу дивизион профессионального футбола России).

За свою футбольную карьеру с 2000 по 2015 годы Евгений Савин провёл в российском чемпионате более двухсот игр, забив более 50 голов. Он выступал за такие команды, как "Крылья Советов", "Амкар", "Томь", "Анжи" и другие.

После завершения спортивной карьеры Савин вёл программу "Культ тура" вместе с Юрием Дудём и Сергеем Шнуровым, комментировал футбольные матчи на телеканале "Матч ТВ", а в 2018 году основал собственный YouTube-канал о футболе, на который подписаны свыше одного миллиона человек.