"Удаленка" после окончания режима ЧС признана соответствующей Конституции

Дело было возбуждено на основании иска, поданного несколькими учащимися основной и средней школы.

С 12 марта по 9 июня прошлого года, а также с 9 ноября 2020 года по 6 апреля 2021 года в связи с распространением Covid-19 на территории Латвии был объявлен режим чрезвычайной ситуации, во время которого учебный процесс проходил дистанционно. Хотя истцы указали, что осознают, что режим ЧС представляет собой особую правовую ситуацию, в рамках которой права лиц могут быть существенно ограничены в интересах общества, однако они получали образование дистанционно даже после окончания режима чрезвычайной ситуации.

Истцы обратились в Конституционный суд с просьбой оценить соответствие 112-й статье Конституции пункта 8 части 1 статьи 4 Закона об управлении ситуацией с распространением инфекции Covid-19, пунктов 1.1 и 12.4 статьи 1 и пункта 45 статьи 14 Закона об образовании, а также подпункта 27.1.3, подпункта 2 пункта 32.7 и подпункта 3 пункта 32.7 правил "Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19", изданных Кабинетом министров 9 июня 2020 года.

Пунктом 8 части 1 статьи 4 Закона об управлении ситуацией с распространением инфекции Covid-19 установлено, что в случае возникновения угрозы заражения или распространения Covid-19 Кабинет министров может определять условия и порядок организации учебного процесса, в том числе вводя дистанционное обучение.

Пункт 1.1 статьи 1 Закона об образовании гласит, что дистанционное обучение является частью очного образовательного процесса, при котором обучающиеся учатся, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, физически не находясь в одном помещении или учебной среде вместе с преподавателем.

Пунктом 12.4 этой статьи установлено, что очная форма - это форма образования, при которой обучающийся осваивает содержание образования, посещая образовательное учреждение, в том числе удаленные занятия, в соответствии с образовательной программой, реализуемой образовательным учреждением.

В свою очередь пунктом 45 статьи 14 закона установлено, что порядок организации и осуществления дистанционного обучения определяет Кабинет министров.

Подпункт 27.1.3 правил Кабинета министров определяет, в каких случаях учреждения, за исключением колледжей и вузов, могут частично или полностью осуществлять образовательный процесс дистанционно и что в соответствии с подпунктом 2 пункта 32.7 с 7 апреля 2021 года в сфере образования и спорта прекращается осуществление очного учебного процесса во всех образовательных заведениях и обеспечиваются дистанционные занятия, за исключением случаев, упомянутых в данном подпункте.

Кроме того, подпунктом 3 пункта 32.7 предусмотрено, в каких случаях учебный процесс может быть организован очно в 1-6-х и 12-х классах и в порядке ротации в 7-9-х и 10-11-х классах, а также проведение индивидуальных занятий по программам профессионального образования.

В свою очередь статья 112 Конституции устанавливает, что каждый имеет право на образование, и государство обеспечивает возможность получить основное и среднее образование, при этом основное образование является обязательным.

Истцы указали, что в результате процесса дистанционного обучения снизилось качество образования, а также иным образом был нарушен процесс получения образования.

Таким образом, по мнению истцов, оспариваемые нормы, предусматривающие дистанционное обучение и после окончания режима чрезвычайной ситуации, ограничивают возможности и доступность образования, нарушая тем самым статью 112 Конституции.