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Сборная России по хоккею не сыграет на чемпионате мира 2023 года в Риге

ФОТО: AFP/SCANPIX

Сборные России и Беларуси по хоккею не выступят на чемпионате мира 2023 года, который пройдёт в Латвии и Финляндии, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

В пятницу конгресс IIHF утвердил перенос чемпионата мира 2023 года из России в Финляндию и Латвию. Изначально чемпионат мира должен был пройти в Санкт-Петербурге, однако совет организации отозвал у России права на проведение турнира из-за ситуации в Украине.

Также у России отобрали право на проведение молодёжного чемпионата мира (МЧМ-2023), который должен был начаться в конце декабря в Новосибирске и Омске. IIHF объявила, что МЧМ-2023 пройдёт в Канаде.

Напомним, сборные России и Беларуси в конце февраля были отстранены от международных соревнований, в том числе проходящего в эти дни в Финляндии чемпионата мира-2022.

28 мая в полуфинале чемпионата мира сыграют Финляндия и США, а также Канада и Чехия.

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