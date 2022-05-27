Сборная России по хоккею не сыграет на чемпионате мира 2023 года в Риге

В пятницу конгресс IIHF утвердил перенос чемпионата мира 2023 года из России в Финляндию и Латвию. Изначально чемпионат мира должен был пройти в Санкт-Петербурге, однако совет организации отозвал у России права на проведение турнира из-за ситуации в Украине.

Также у России отобрали право на проведение молодёжного чемпионата мира (МЧМ-2023), который должен был начаться в конце декабря в Новосибирске и Омске. IIHF объявила, что МЧМ-2023 пройдёт в Канаде.

Напомним, сборные России и Беларуси в конце февраля были отстранены от международных соревнований, в том числе проходящего в эти дни в Финляндии чемпионата мира-2022.

28 мая в полуфинале чемпионата мира сыграют Финляндия и США, а также Канада и Чехия.