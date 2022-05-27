Видео ⟩ Соревнование двух BMW на дорогах Риги вылилось в аварию

В субботу, 22 мая, было опубликовано видео, на котором видно, что оба транспортных средства находились на перекрестке улицы Сатеклес. Когда водитель BMW 6-й серии начал движение, машина свернула на левую сторону, выехала на встречную полосу движения и врезалась в другое транспортное средство, едущее на зеленый свет светофора.

Видео: водитель BMW не справился с управлением и врезался в машину

В апреле серьезное нарушение правил дорожного движения был зафиксировано видеорегистратором в Огре, на проспекте Райниса. BMW X5 пересек железнодорожный переезд тогда, когда мигали красные, запрещающие сигналы и уже были опущены предохранительные барьеры. Это видео прислал читатель TVNET.

Кроме того, по видео можно сделать вывод, что водитель совершил обгон ближе к железнодорожному переезду, чем это разрешено, и это означает, что водитель совершил серию нарушений, за которую полагается достаточно суровый штраф и даже лишение права на срок до одного года, как это установлено Законом о дорожном движении.