Вячеслав Домбровский решил присоединиться к "Для развития/За!"

Домбровский был министром образования и науки в правительстве Валдиса Домбровскиса и министром экономики в первом правительстве Лаймдоты Страуюмы. Тогда он был членом Партии реформ Затлерса, в списке которой он вошел в политику и впервые был избран в Сейм.

После распада Партии реформ часть членов объединили свои силы с "Единством", в том числе и Домбровский. Он не был избран в 12-й Сейм, но стал депутатом этого созыва на время, пока избранный из того же списка Янис Рейрс исполнял обязанности министра.

Через полгода после выборов Домбровский заявил, что решил уйти из активной политики. Однако через пару лет он вернулся, вступив в партию "Согласия", где даже был заявлен как потенциальный лидер партии в будущем. Так он был избран в 13-й Сейм.

Но и в "Согласии" Домбровский пробыл недолго. В сентябре 2020 года их пути разошлись, Домбровский заявил, что он разочарован в работе "Согласия".

В августе 2021 года Домбровский вместе с частью экс-депутатов KPV LV основал партию "Республика", но через какое-то время Домбровский и около 200 единомышленников покинули партию. Домбровский обвинил в этом, в частности, братьев Гиргенсов.