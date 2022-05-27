Украинская православная церковь объявила о независимости от РПЦ
Входящая в РПЦ Украинская православная церковь объявила "о полной самостоятельности и независимости". Об этом говорится в постановлении Собора УПЦ, прошедшего 27 мая в Киеве.
Входящая в РПЦ Украинская православная церковь объявила "о полной самостоятельности и независимости". Об этом говорится в постановлении Собора УПЦ, прошедшего 27 мая в Киеве.
В решении осуждается война в Украине и выражается несогласие УПЦ с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно российского вторжения.
Собор заявил о возобновлении церковью мироварения (подготовки елея для богослужения). Это, фактически, означает церковную независимость от Москвы и Константинополя.
В документе, опубликованном на сайте УПЦ, говорится о намерении создавать общины в западных странах, разместивших у себя беженцев. Обычно православные церкви спрашивают на это разрешения у Константинопольского патриархата — из текста не следует, что УПЦ собирается это делать.
В случае, если независимость УПЦ признают все ееепархии, украинская православная церковь станет, возможно, крупнейшей православной церковью в мире, обойдя по числу приходов РПЦ. РПЦ документ по состоянию на вечер пятницы не комментировала.
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