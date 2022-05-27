Украинская православная церковь объявила о независимости от РПЦ

В решении осуждается война в Украине и выражается несогласие УПЦ с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно российского вторжения.

Собор заявил о возобновлении церковью мироварения (подготовки елея для богослужения). Это, фактически, означает церковную независимость от Москвы и Константинополя.

В документе, опубликованном на сайте УПЦ, говорится о намерении создавать общины в западных странах, разместивших у себя беженцев. Обычно православные церкви спрашивают на это разрешения у Константинопольского патриархата — из текста не следует, что УПЦ собирается это делать.

В случае, если независимость УПЦ признают все ееепархии, украинская православная церковь станет, возможно, крупнейшей православной церковью в мире, обойдя по числу приходов РПЦ. РПЦ документ по состоянию на вечер пятницы не комментировала.