У президентов США есть планы на случай ядерной войны и других катастроф. Совершенно секретные, но кое-что стало известно

В другом документе от 2008 года упоминается, что юристы министерства юстиции пересматривают некий проект президентского указа в свете недавнего решения Верховного суда. В той служебной записке конкретное дело не упомянуто, но в то время Верховный суд только что вынес знаковые решения по вопросам, несомненно представляющим интерес для правительства в чрезвычайной ситуации: одно о праве на оружие в Соединенных Штатах, а другое о правах заключенных Гуантанамо на судебные слушания.

"Эти документы не оставляют сомнений в том, что документы о чрезвычайных действиях после 11 сентября имеют прямое и существенное значение для гражданских свобод американцев, - рассказала NYT Элизабет Гойтейн из Центра правосудия Бреннана в Нью-Йоркском университете. - И тем не менее, Конгресс не осуществляет надзора за ними. А это неприемлемо".

В целом о том, как чрезвычайные планы эволюционировали на протяжении своей истории, общественности известно мало. Гойтейн считает, что директивы теперь включают и другие сценарии, помимо разрушительной ядерной атаки. Из документов видно, что более поздние версии расширены - теперь они разделены на семь разных категорий, однако их содержание остается засекреченным.

Недавно обнародованные документы показывают, что на момент прихода к власти администрации Буша было заготовлено 48 директив; к 2008 году это число выросло до 56. О каких-либо консультациях с Конгрессом в документах не упоминается.

Разработкой и пересмотром директив занимался офис вице-президента Дика Чейни. По словам нескольких чиновников администрации Буша, чьи имена упоминались в документах, это была своего рода бюрократическая "генеральная уборка", которая после событий 11 сентября казалась вполне разумной: правительство переориентировалось на внутреннюю безопасность.

Центр правосудия Бреннана, который собирал материалы о президентских чрезвычайных мерах, получил из президентской библиотеки Буша около 500 страниц документов в соответствии с Законом о свободе информации . В доступе к еще около 6000 страниц ему отказали на том основании, что они содержат государственную тайну.

Центр затребовал информацию после того, как в декабре минувшего года Палата представителей приняла законопроект, налагающий значительные ограничения на исполнительную власть после правления Трампа. В нем содержится положение, требующее раскрытия документов о чрезвычайных мерах Конгрессу. Однако законопроект, названный "Законом о защите нашей демократии", как ожидается, не пройдет через Сенат, - его заблокируют республиканцы.

Сторонники введения новых ограничений на чрезвычайные президентские полномочия при определенной поддержке обеих партий обсуждают возможность "приделать" их к ежегодному закону о расходах на оборону. Этот закон обычно без труда проходит через обе палаты.