Порошенко попытался уехать из Украины в Польшу

Петр Порошенко собирался покинуть Украину на своём автомобиле "Range Rover", сообщает погранохрана.

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Украины Ирина Геращенко сообщила в субботу в Facebook, что председатель партии Порошенко ехал в командировку: он должен был принять участие в Парламентской ассамблее НАТО в Вильнюсе.

Также она сообщила, что Порошенко находится в составе официальной делегации Верховной Рады для участия в сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Вильнюсе. Соответствующее распоряжение о командировках было подписано председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

"Вчера Порошенко не пропустили через границу без объяснения причин. Пограничники на пункте пропуска несли какую-то чушь о "липовом или отозванном приказе", хотя все остальные депутаты (..) покинули страну без проблем", - говорится в заявлении Геращенко.

После окончания президентского срока Порошенко на него завели уголовное дело. Прокуратура утверждает, что бывший президент, был замешан в продаже угля, которая приносила пользу поддерживаемым Россией "народным республика" на востоке Украины в 2014 и 2015 годах.

Арестованный депутат Виктор Медведчук также дал показания о закупке Украиной в 2014-2015 годах угля на оккупированных территориях Донбасса и роли в этом пятого президента Петра Порошенко.

В свою очередь партия "Европейская солидарность" призывает не доверять показаниям Виктора Медведчука против пятого президента Петра Порошенко.