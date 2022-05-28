Сб, 28.05.2022
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Артем Липин, журналист

Порошенко попытался уехать из Украины в Польшу

Экс-президент Украины Петр Порошенко ФОТО: Reuters

Экс-президент Украины Петр Порошенко, вечером, 27 мая, прибыл на погранпереход во Львовской области и попытался выехать из Украины в Польшу, сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Петр Порошенко собирался покинуть Украину на своём автомобиле "Range Rover", сообщает погранохрана.

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Украины Ирина Геращенко сообщила в субботу в Facebook, что председатель партии Порошенко ехал в командировку: он должен был принять участие в Парламентской ассамблее НАТО в Вильнюсе.

Также она сообщила, что Порошенко находится в составе официальной делегации Верховной Рады для участия в сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Вильнюсе. Соответствующее распоряжение о командировках было подписано председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

"Вчера Порошенко не пропустили через границу без объяснения причин. Пограничники на пункте пропуска несли какую-то чушь о "липовом или отозванном приказе", хотя все остальные депутаты (..) покинули страну без проблем", - говорится в заявлении Геращенко.

После окончания президентского срока Порошенко на него завели уголовное дело. Прокуратура утверждает, что бывший президент, был замешан в продаже угля, которая приносила пользу поддерживаемым Россией "народным республика" на востоке Украины в 2014 и 2015 годах.

Арестованный депутат Виктор Медведчук также дал показания о закупке Украиной в 2014-2015 годах угля на оккупированных территориях Донбасса и роли в этом пятого президента Петра Порошенко. 

В свою очередь партия "Европейская солидарность" призывает не доверять показаниям Виктора Медведчука против пятого президента Петра Порошенко.

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