Полиция просит помощи: пропал молодой человек в Риге

Государственная полиция разыскивает Мартиньша Эдгарса Пакалниетиса, 2003 года рождения, который вышел из торгового центра Dole в пятницу, 27 мая, около 11 часов и не вернулся домой в Риге, на улицу Вишкю. Местонахождение молодого человека пока неизвестно.

На парне был синий свитер, зеленая куртка, синие брюки и белые кроссовки. Молодой человек имеет проблемы со здоровьем и может находиться в любом районе Риги.

Полиция просит присмотреться к фотографиям молодого человека и звонить по телефону110, если вы знаете его местонахождение.