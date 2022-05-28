Сб, 28.05.2022
Хорошего размера город, в котором приятно жить. Таких городов мало. Мне нравится гулять по Риге, смотреть на нее, и для меня это очень важно. Джон Малкович, актер
Джон Малкович, актер

Полиция просит помощи: пропал молодой человек в Риге

ФОТО: Valsts policija

Государственная полиция просит помощи у населения в поисках пропавшего молодого человека в Риге в пятницу, 27 мая, утром.

Государственная полиция разыскивает Мартиньша Эдгарса Пакалниетиса, 2003 года рождения, который вышел из торгового центра Dole в пятницу, 27 мая, около 11 часов и не вернулся домой в Риге, на улицу Вишкю. Местонахождение молодого человека пока неизвестно.

На парне был синий свитер, зеленая куртка, синие брюки и белые кроссовки. Молодой человек имеет проблемы со здоровьем и может находиться в любом районе Риги.

Полиция просит присмотреться к фотографиям молодого человека и звонить по телефону110, если вы знаете его местонахождение.

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