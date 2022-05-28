В Риге и Вильнюсе растут цены на бензин, в Таллине - на дизельное топливо

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллине, затем в Риге, а самый дешевый бензин был в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизтопливо была в Риге, а самая низкая - в Вильнюсе.

На АЗС Circle K в Риге, на улице Краста, цена бензина 95-й марки за неделю выросла на 1% - до 1,974 евро за литр, а цена дизтоплива снизилась на 2,1% - до 1,874 евро за литр.

На АЗС Circle K в Вильнюсе на проспекте Саванорью цена бензина 95-й марки выросла на 3,7% до 1,939 евро за литр, а цена дизельного топлива снизилась на 1,1% до 1,769 евро за литр.

На заправках Circle K в Таллине цена бензина 95-й марки не изменилась и в пятницу составляла 1,999 евро за литр, а цена дизельного топлива выросла на 1,7% - до 1,829 евро за литр.

Цены на автогаз в Риге и Таллине остались стабильными и в пятницу составляли 0,815 евро и 0,93 евро за литр соответственно. Цена автогаза в Вильнюсе выросла на 2,4% до 0,862 евро за литр.