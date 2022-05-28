Водитель BMW устроил серьезную аварию в Пурвциемсе

По сообщению программы TV3 Degpunktā, утром в пятницу, 27 мая, на улице Ницгалес столкнулись два автомобиля. Водитель BMW, который, вероятно, будет признан виновным в аварии, внезапно решил повернуть налево. При этом, по словам другого водителя, ставшего участником аварии, он не проверил, свободна ли дорога и не движутся ли навстречу другие автомобили.