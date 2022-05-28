Сб, 28.05.2022
Мы просим у государства кредит на оборотные средства, мы не просим подарка, мы не просим, чтобы налогоплательщики поддерживали завод, мы не airBaltic. Анастасия Удалова, председатель совета DLRR
Анастасия Удалова, председатель совета DLRR

Водитель BMW устроил серьезную аварию в Пурвциемсе

Кадры аварии ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Торопясь повернуть налево, водитель BMW на улице Ницгалес устроил серьезную аварию, в результате которой другой автомобиль врезался в столб. Водитель получил травмы.

По сообщению программы TV3 Degpunktā, утром в пятницу, 27 мая, на улице Ницгалес столкнулись два автомобиля. Водитель BMW, который, вероятно, будет признан виновным в аварии, внезапно решил повернуть налево. При этом, по словам другого водителя, ставшего участником аварии, он не проверил, свободна ли дорога и не движутся ли навстречу другие автомобили.  

Произошло столкновение, в обоих автомобилях сработали подушки безопасности. Мужчина за рулем BMW отказался от медицинской помощи, а вот водитель Volkswagen был доставлен в больницу.

Видео: Сюжет Degpunktā на латышском языке

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back