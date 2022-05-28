Сборная Финляндии стала первым финалистом чемпионата мира по хоккею

В полуфинальном матче сборная Финляндии оказалась сильнее команды США. Матч проходил на стадионе "Нокиа-Арена" в Тампере и завершился победой финнов со счётом 4:3 (1:1, 2:1, 1:1).

В составе победителей шайбы забросили Миро Хейсканен (17-я минута), Сакари Маннинен (25`), Сами Ватанен (30`) и Йоэль Армиа (46`). У американцев отличились Нейт Шмидт (2`), Шон Фаррелл (27`) и Адам Годетт (58`).

Видео: Лучшие моменты матча Финляндия - США

Отметим, что Финляндия третий раз подряд сыграет в финале чемпионата мира по хоккею. Ранее они стали чемпионами в 2019 году, в 2020-м чемпионат мира не состоялся, а в 2021 году финны в матче за золотые медали уступили канадцам.

Во втором полуфинале сыграют сборные Канады и Чехии. Их поединок состоится в 18:20 по латвийскому времени. Финал и матч за третье место пройдут 29 мая.