Главное за 28 мая ⟩ Несостоявшееся шествие, речь Иесалниекса в поле зрения СГБ и смерть Голдманиса

Новости Латвии:

В субботу, 28 мая, в 12:00 Русским союзом Латвии (РСЛ) было заявлено протестное шествие в Риге от парка Победы до памятника Свободы. Акция была не согласована с Рижской думой. RUS TVNET вел прямую трансляцию с места событий. Шествие не состоялось. Были задержаны два человека.

Депутаты Сейма устроили в четверг, 26 мая, эмоциональную дискуссию, посвященную сносу памятника в парке Победы, а также других советских памятников. Большой резонанс вызвало выступление депутата Яниса Иесалниекса (Национальное объединение - НО), в котором он заявил, что ненавидит оккупантов. Выступление депутата также попало в поле зрения Службы государственной безопасности (VDD), сообщает Латвийское телевидение (LTV) в программе Panorāma.

Скончался бывший журналист LNT Иво Голдманис, пишет LETA. По словам его бывшего коллеги Эдгара Барбакса, Голдманис умер после продолжительной и очень тяжелой борьбы с Covid-19.

Беспартийный депутат Сейма Вячеслав Домбровский решил присоединиться к объединению партий "Для развития/За!". Об этом он сам сообщил в Twitter. Политик, скорее всего, присоединится к партии "Для развития Латвии", сообщает LETA.

Торопясь повернуть налево, водитель BMW на улице Ницгалес устроил серьезную аварию, в результате которой другой автомобиль врезался в столб. Водитель получил травмы.

Информационная кампания "Не оставайся один против всех", еще даже не завершившись, достигла 95% целевой аудитории - 57 000 живущих в крупных городах Латгале и в Риге русскоговорящих. Цель кампании - информировать русскоговорящих жителей Латвии, у которых нет четко сформулированного мнения о реализуемой президентом Российской Федерации Владимиром Путиным войне в Украине, а также способствовать их сплоченности с большинством демократических стран, в том числе и с Латвией.

Критическая ситуация сложилась в Детских поселках SOS. Еда, топливо, услуги специалистов и коммунальные услуги становятся дороже. По сообщению ReTV, благотворительная организация, обеспечивающая уход за детьми вне дома, просит пожертвованиий.

Главное за рубежом:

Война застала Михаила в Киеве. Ему 36 лет, он родился в Мариуполе, но в последние годы много путешествовал. Однако 24 февраля 2022 года он был в родной стране, пишет "Чайка".

Президентские администрации в США на протяжении десятилетий готовят и пересматривают планы на случай ядерной войны и иных крупномасштабных бедствий. Эти планы настолько секретные, что даже Конгрессу о них ничего не сообщают, но некоторую часть из них все же недавно раскрыли.

Сервис "Авито" зафиксировал рекорд в 100 млн объявлений. Жители РФ вынуждены продавать вещи в условиях роста цен и сокращения доходов, пишет The Moscow Times.

Экс-президент Украины Петр Порошенко вечером 27 мая прибыл на погранпункт во Львовской области и попытался выехать из Украины в Польшу, сообщила Государственная таможенная служба Украины. В субботу, 28 мая, Порошенко вновь попытался выехать через тот же погранпункт - но опять неудачно, сообщает "Медуза". Очевидцы заявляют, что Порошенко "выехал на встречку, чтобы объехать очередь, и был остановлен патрульными".

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене возрастных ограничений для заключения первого контракта о прохождении военной службы, пишет "Медуза".

Город Лиман в самопровозглашенной ДНР полностью перешел под контроль российских военных, 28 мая заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, пишет "Медуза". Замминистра обороны Украины Анна Маляр отрицает заявления России о взятии города Лиман в Донецкой области.

Сборная Финляндии по хоккею стала первым финалистом домашнего чемпионата мира.

Интересное чтиво:

Кулдига - один из любимых туристических городов многих латвийцев и не только. Но сюда стоит приехать не только ради самого широкого водопада в Европе и средневековой архитектуры. Рассказываем, что можно посмотреть в "латвийской Венеции" и куда заехать по дороге. "А это где?" - путеводитель RUS TVNET по очень привлекательным и необычном местам в Латвии.

26 мая российской исполнительнице Анжелике Варум исполнилось 53 года. Рассказываем про эту знаменитость в рамках рубрики "Звезда недели".