Канада разгромила Чехию и вышла в финал чемпионата мира

В полуфинальном матче сборная Канады оказалась сильнее команды Чехии. Матч проходил на стадионе "Нокиа-Арена" в Тампере и завершился победой канадцев со счётом 6:1 (1:1, 3:0, 2:0).

В составе победителей шайбы забросили Дилан Козенс (20-я и 53-я минуты), Адам Лаури (28`), Кент Джонсон (29`), Мэтью Барзал (32`) и Коул Силлинджер (44`). У проигравших отличился Давид Крейчи (8`).

Видео: Лучшие моменты матча Канада - Чехия

Напомним, ранее путёвку в финал завоевала сборная Финляндии, которая в 1/2 финала оказалась сильнее команды США - 4:3 (1:1, 2:1, 1:1). Таким образом, сборные Канады и Финляндии третий раз подряд сыграют в финале чемпионата мира по хоккею.

В 2021 году канадцы в решающем матче против финнов победили в овертайме со счётом 3:2, а в 2019-м финны в финале обыграли канадцев со счётом 3:1. Чемпионат 2020 года был отменён из-за пандемии.

Решающий матч и игра за бронзу, в которой встретятся команды США и Чехии, пройдут 29 мая.