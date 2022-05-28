Вс, 29.05.2022
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Юрий Борин, даугавпилчанин

Фото ⟩ Десантный корабль ВМС США встал на якорь в Таллинне

USS Kearsarge, десантный корабль ВМС США, с 27 мая стоит на якоре в районе места швартовки круизных судов в Таллиннском порту. Многие жители столицы регулярно приходят посмотреть на военный корабль, пишет Rus.Postimees.

Как и ряду других эстонских изданий, Postimees представилась возможность в субботу подняться на борт внушительного корабля и пообщаться с членами его команды.

Разумеется, военное руководство корабля не раскрыло своих планов относительно того, как долго они планируют пробыть в Таллинне. Перед высадкой в ​​столице наши союзники по НАТО тренировались в водах острова Сааремаа.

По словам американцев, в Эстонии они чувствуют себя как дома. Многие члены экипажа воспользуются возможностью познакомиться с Таллинном, где они находятся впервые.

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