"Реал" обыграл "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов начался со скандала - зрители не могли попасть на стадион "Стад де Франс" в Париже, перед которым создались огромные очереди.

Кроме того, ряд европейских СМИ сообщал о том, что против болельщиков "Ливерпуля" применялся слезоточивый газ за пределами стадиона, когда они пытались прорваться внутрь. На разных видео в социальных сетях видно, как болельщики перепрыгивали не только через турникеты, но и перелезали через высокие заборы перед стадионом.

Что касается матча, который начался с получасовым опозданием, то в первом тайме "Ливерпуль" был активнее, чаще угрожал воротам Тибо Куртуа, а "Реал" ответил лишь одним, но крайне опасным моментом перед перерывом. На 43-й минуте Карим Бензема забил гол, но после просмотра VAR судьи приняли довольно спорное решение не засчитывать взятие ворот из-за офсайда у французского нападающего.

На 59-й минуте гол в ворота "Ливерпуля" всё-таки засчитали - отличился 21-летний бразильский нападающий Винисиус Жуниор, которому ассистировал Федерико Вальверде.

В оставшееся время активее действовали футболисты английского клуба, которые имели несколько хороших возможностей, чтобы восстановить равновесие на табло, но подводила реализация, а также безупречно играющий вратарь "Реала" Тибо Куртуа.

Бельгийский голкипер был признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов. Он парировал все девять ударов футболистов "Ливерпуля", которые были нанесены в створ ворот. В общей сложности по воротам Куртуа пробили 23 раза. "Реал", в свою очередь в победном финале Лиги чемпионов нанёс лишь один удар в створ ворот.

Таким образом, мадридский "Реал" стал 14-кратным победителем Лиги чемпионов. На втором месте по числу титулов остаётся итальянский "Милан", побеждавший в Лиге чемпионов/Кубке европейских чемпионов 7 раз, далее идут "Бавария" и "Ливерпуль" (по 6), а замыкает пятёрку лучших "Барселона" (5).

Стоит отметить также главного тренера "Реала" Карло Анчелотти, который добился четвёртой победы в Лиге чемпионов в качестве главного тренера. Итальянец стал первым тренером с четырьмя победами в Лиге чемпионов, опередив Зинедина Зидана и Боба Пэйсли.