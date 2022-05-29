Посол США: Мир изменился после российского вторжения в Украину

Он отметил, что мир во многом изменился после неспровоцированного и вторжения России в Украину 24 февраля. Теперь страны Запада и НАТО намного сильнее и сплоченнее, чем когда-либо прежде. Украине же оказывает героическое сопротивление. По словам посла, Россия не ожидала, что борьба будет столь ожесточенной.

Финляндия и Швеция также вскоре присоединятся к НАТО. Карвейл подчеркнул, что США решительно поддержат их курс на вступление в альянс.

Говоря о том, объединила ли Запад война на Украине, посол США в Латвии отметил, что, по крайней мере, страны Запада и НАТО объединились больше, чем когда-либо прежде.

Посол отметил, что против России были введены "разрушительные санкции", чтобы наказать Россию за ее агрессию. Восточный фланг НАТО также был укреплен. По словам посла, это было коллективное решение - улучшить обороноспособность ближайших к России стран. Украина же получает не только военную помощь, но финансирование и гуманитарную помощь.

Карвейл отметил, что США являются одним из крупнейших доноров Украины. После вторжения 24 февраля Соединенные Штаты предоставили почти 4 миллиарда долларов военной помощи. Также была предоставлена ​​миллиардная гуманитарная помощь.

"Одна из причин, по которой Соединенные Штаты являются одним из крупнейших доноров, заключается в том, что мы страна с большим населением и большой экономикой. Но я думаю, что нужно выделить и другие страны, включая Латвию, которая оказала значительную помощь, учитывая размер экономики и населения страны. Гуманитарная и военная помощь, которую Латвия и другие страны Балтии предоставили Украине, впечатляет", - сказал Карвейл.