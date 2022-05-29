Дочь Заворотнюк прервала молчание о болезни матери
Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна прервала молчание и ответила в соцсетях на вопрос о состоянии здоровья тяжелобольной мамы.
Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна прервала молчание и ответила в соцсетях на вопрос о состоянии здоровья тяжелобольной мамы.
Анну спросили в Instagram: "Как ваша мама?".
"Потихонечку, она на серьезном лечении", - коротко ответила Анна Заворотнюк.
Напомним, что Анастасия Заворотнюк более трех лет борется с онкологией. Регулярно в СМИ появляются новые сплетни и слухи о состоянии звезды, но родные и близкие актрисы стараются это никак не комментировать.
Лишь изредка дочь Анастасии дает комментарии в соцсетях. В феврале 2022 года у Анны спросили, как она расценивает "слитое" фото матери, спровоцировавшее скандал.
"Не понимаю, как люди не боятся, ведь все мы под Богом ходим", - ответила она.
Анна Заворотнюк не стала скрывать своего негодования: "Ну что здесь лезть? Болеет человек, очень тяжело. Нет сил делиться этим, что непонятного".
Заворотнюк-младшая призналась, что больше всего ей не нравятся комментарии, в которых осуждают ее желание улыбаться и жить нормальной жизнью, когда ее мать больна.
"Это то, чего хотела бы моя мама", - заметила модель.
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