Самоуправлениям выделят 13 млн евро на помощь беженцам

VARAM планирует выделять финансирование, чтобы ежемесячно возмещать муниципалитетам расходы, понесенные в связи с оказанием поддержки гражданскому населению Украины, в том числе предоставлением жилья и питания, оказанием социальной поддержки, обеспечением образования и других услуг.

Средства планируется выделить из госбюджетной программы на непредвиденные обстоятельства.

Согласно последней информации, собранной Министерством внутренних дел, почти 30 000 украинских гражданских лиц были зарегистрированы в Латвии примерно за три месяца после вторжения России в Украину, а 24 098 беженцев получили вид на жительство с правом на работу.

Между тем Служба госдоходов сообщила в пятницу, что к настоящему моменту в Латвии начали работать 3537 украинских гражданских лиц.