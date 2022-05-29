Вс, 29.05.2022
Мы просим у государства кредит на оборотные средства, мы не просим подарка, мы не просим, чтобы налогоплательщики поддерживали завод, мы не airBaltic. Анастасия Удалова, председатель совета DLRR
Анастасия Удалова, председатель совета DLRR

Самоуправлениям выделят 13 млн евро на помощь беженцам

Миллионы. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В подготовленном для правительства проекте распоряжения Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) планируется выделить муниципалитетам почти 13 млн евро на покрытие расходов, связанных с поддержкой беженцев из Украины.

VARAM планирует выделять финансирование, чтобы ежемесячно возмещать муниципалитетам расходы, понесенные в связи с оказанием поддержки гражданскому населению Украины, в том числе предоставлением жилья и питания, оказанием социальной поддержки, обеспечением образования и других услуг.

Средства планируется выделить из госбюджетной программы на непредвиденные обстоятельства.

Согласно последней информации, собранной Министерством внутренних дел, почти 30 000 украинских гражданских лиц были зарегистрированы в Латвии примерно за три месяца после вторжения России в Украину, а 24 098 беженцев получили вид на жительство с правом на работу.

Между тем Служба госдоходов сообщила в пятницу, что к настоящему моменту в Латвии начали работать 3537 украинских гражданских лиц.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back