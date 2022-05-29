Арестович: Ситуация на фронте изменится в июне

"Смотрим, будет ли шестой пакет санкций, это сразу просадит российский бюджет, который питает войну. И второе, что у нас будет 15-16 июня, когда [министр обороны] Резников поедет на [базу] Рамштайн в Германии и встретится с министрами обороны НАТО", - отметил Арестович в разговоре с Марком Фейгиным на YouTube.

Арестович подчеркнул, что 15 июня ситуация на фронте может резко измениться в пользу Украины.

"В 20-х числах июня ситуация на фронте может сильно измениться в пользу Украины, однако это зависит от западных партнеров", - сказал Арестович.

"Они [российские войска] попытаются как раз до 15-20 июня достичь каких-то результатов, потому что дальше ситуация начнет меняться очень сильно. Это не будет немедленно, но будут приняты решения, которые показывают перспективу", - добавил Арестович.