Вс, 29.05.2022
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Анастасия Удалова, председатель совета DLRR

Арестович: Ситуация на фронте изменится в июне

Украинские солдаты. ФОТО: GENYA SAVILOV/AFP

Ситуация на украинском фронте может резко измениться в пользу Украины после того, как 15 июня встретятся министры обороны стран НАТО, заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Смотрим, будет ли шестой пакет санкций, это сразу просадит российский бюджет, который питает войну. И второе, что у нас будет 15-16 июня, когда [министр обороны] Резников поедет на [базу] Рамштайн в Германии и встретится с министрами обороны НАТО", - отметил Арестович в разговоре с Марком Фейгиным на YouTube.

Арестович подчеркнул, что 15 июня ситуация на фронте может резко измениться в пользу Украины.

"В 20-х числах июня ситуация на фронте может сильно измениться в пользу Украины, однако это зависит от западных партнеров", - сказал Арестович.

"Они [российские войска] попытаются как раз до 15-20 июня достичь каких-то результатов, потому что дальше ситуация начнет меняться очень сильно. Это не будет немедленно, но будут приняты решения, которые показывают перспективу", - добавил Арестович.

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