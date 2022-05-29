На Даугавгривском шоссе столкнулись два автомобиля, пострадали четыре человека

В Государственную полицию поступил вызов на дорожно-транспортное происшествие в Риге, на Даугавгривском шоссе возле Волери. По предварительной информации, произошло лобовое столкновение автомобилей Audi и Jeep.

На месте аварии работали оперативные службы - Государственная полиция, Государственная пожарно-спасательная служба, а также Служба скорой медицинской помощи.

На месте аварии движение по Даугавгривскому шоссе на какое-то время было полностью перекрыто в обоих направлениях.

Сейчас движение полностью восстановлено в обоих направлениях.

На фотографиях, которыми поделились очевидцы в соцсетях, видно, что как минимум одна из машин, участвовавших в аварии, после столкновения оказалась лежащей на крыше колесами вверх. Некоторые автомобилисты пытаются объехать место аварии по дороге, выходящей на поляну.