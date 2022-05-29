Вс, 29.05.2022
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Анастасия Удалова, председатель совета DLRR

На Даугавгривском шоссе столкнулись два автомобиля, пострадали четыре человека

Авария. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В воскресенье, 29 мая, в результате столкновения двух автомобилей на Даугавгривском шоссе возле Волери пострадали четыре человека, на какое-то время движение было перекрыто, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В Государственную полицию поступил вызов на дорожно-транспортное происшествие в Риге, на Даугавгривском шоссе возле Волери. По предварительной информации, произошло лобовое столкновение автомобилей Audi и Jeep.

На месте аварии работали оперативные службы - Государственная полиция, Государственная пожарно-спасательная служба, а также Служба скорой медицинской помощи.

На месте аварии движение по Даугавгривскому шоссе на какое-то время было полностью перекрыто в обоих направлениях.

Сейчас движение полностью восстановлено в обоих направлениях.

На фотографиях, которыми поделились очевидцы в соцсетях, видно, что как минимум одна из машин, участвовавших в аварии, после столкновения оказалась лежащей на крыше колесами вверх. Некоторые автомобилисты пытаются объехать место аварии по дороге, выходящей на поляну.

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