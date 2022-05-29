Эстонское государство подсчитало годовые расходы на одного военного беженца из Украины

Как отмечает центр, если бы уровень доходов военных беженцев за десять лет сравнялся бы с уровнем доходов эстонцев, то ежегодно поступающие государству доходы превысили бы расходы уже в 2030 году.

"Если же уровень доходов беженцев сравнялся бы с уровнем доходов живущих в Эстонии национальных меньшинств, то доходы государства стали бы превышать расходы только в 2060 году, - сообщил эксперт центра Магнус Пийритс. - Таким образом, расчеты, сделанные на основе миграционной модели, подтверждают, что следует стремиться к тому, чтобы интеграция военных беженцев в эстонское общество происходила бы в первую очередь с эстонской общиной".

Как отмечается в отчете центра "Долгосрочное влияние украинских беженцев на расходы и доходы эстонского государства", сколько еще продолжится война России против Украины, прогнозировать трудно. По этой же причине трудно прогнозировать и то, сколько беженцев смогут вернуться из Эстонии на Украину и как быстро это произойдет.

"В этих условиях мы должны предпринять широкомасштабную деятельность по их интеграции, чтобы беженцы как можно лучше адаптировались к нашей ежедневной жизни и чтобы нагрузка на нашу социальную систему оставалась бы посильной", - подчеркнул Пийритс.

К числу крупнейших связанных с беженцами расходов он отнес расходы на оказание публичных услуг, здравоохранение, пенсию по старости и прочие меры социальной защиты. "С точки зрения оптимизации расходов наилучшим сценарием будет как можно более быстрая адаптация военных беженцев и овладение ими языком, чтобы за десять лет они по уровню доходов сравнялись бы с эстонцами".

Центр мониторинга развития - это научный центр, созданный при Канцелярии Рийгикогу, который анализирует долгосрочные перспективы развития общества и экономики. Его миссия состоит в том, чтобы способствовать формированию перспективной политики.