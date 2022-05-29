Британская разведка: санкции против России эффективны

"Попытки России ослабить международные санкции проливают свет на те потрясения, которые санкции вызывают у режима", говорится в сообщении министерства в Twitter.

Британские эксперты пришли к выводу, что "Россия продемонстрировала готовность использовать свое влияние на мировую продовольственную безопасность в своих политических целях, а затем притвориться разумным игроком и обвинить Запад в "любом провале".

Напомним, 25 мая заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Россия готова предоставить гуманитарный коридор для продовольственных судов в Черном море при условии снятия введенных с России санкций. Министр также попросил Украину очистить территорию вокруг Одесского порта, чтобы можно было осуществлять судоходство.

В ответ Британское министерство обороны заявило, что требование Руденко о разминировании территорию вокруг порта Одессы "соответствует основному принципу современной российской стратегии публичных выступлений: внедрение альтернативных нарративов, пусть и неубедительных, чтобы усложнить понимание происходящего для аудитории. В данном случае Украина заминировала прибрежную зону из-за сохраняющейся реальной угрозы со стороны России в Черном море".

В ходе 80-минутного телефонного разговора в субботу, 28 мая, президент России Владимир Путин сказал президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу, что глобальный продовольственный кризис вызван международными санкциями в отношении России и "экономической и финансовой политикой Запада".

Переговоры были инициированы Макроном и Шольцем, но Кремль первым заявил о том, что Путин выразил готовность "помочь найти пути экспорта зерна, в том числе украинского, из черноморских портов".

При этом Путин предположил, что снятие санкций с экспорта российских удобрений и сельхозпродукции поможет ослабить напряженность на мировом рынке продовольствия.