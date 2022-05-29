Вс, 29.05.2022
Прошу прощения, если мое выступление в Сейме задело представителя нацменьшинства, искренне преданного Латвии. Янис Иесалниекс, депутат Сейма
Янис Иесалниекс, депутат Сейма

Британская разведка: санкции против России эффективны

Акция протеста перед посольством России в Варшаве. ФОТО: Marcin Obara

Россия продемонстрировала готовность использовать глобальную продовольственную безопасность для достижения своих политических целей, но ее усилия по ослаблению санкций означают, что они эффективны, сообщает британское министерство обороны.

"Попытки России ослабить международные санкции проливают свет на те потрясения, которые санкции вызывают у режима", говорится в сообщении министерства в Twitter.

Британские эксперты пришли к выводу, что "Россия продемонстрировала готовность использовать свое влияние на мировую продовольственную безопасность в своих политических целях, а затем притвориться разумным игроком и обвинить Запад в "любом провале".

Напомним, 25 мая заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Россия готова предоставить гуманитарный коридор для продовольственных судов в Черном море при условии снятия введенных с России санкций. Министр также попросил Украину очистить территорию вокруг Одесского порта, чтобы можно было осуществлять судоходство.

В ответ Британское министерство обороны заявило, что требование Руденко о разминировании территорию вокруг порта Одессы "соответствует основному принципу современной российской стратегии публичных выступлений: внедрение альтернативных нарративов, пусть и неубедительных, чтобы усложнить понимание происходящего для аудитории. В данном случае Украина заминировала прибрежную зону из-за сохраняющейся реальной угрозы со стороны России в Черном море".

В ходе 80-минутного телефонного разговора в субботу, 28 мая, президент России Владимир Путин сказал президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу, что глобальный продовольственный кризис вызван международными санкциями в отношении России и "экономической и финансовой политикой Запада".

Переговоры были инициированы Макроном и Шольцем, но Кремль первым заявил о том, что Путин выразил готовность "помочь найти пути экспорта зерна, в том числе украинского, из черноморских портов".

При этом Путин предположил, что снятие санкций с экспорта российских удобрений и сельхозпродукции поможет ослабить напряженность на мировом рынке продовольствия.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back