Фильм "Треугольник печали" получил в Каннах "Золотую пальмовую ветвь"

"Золотая пальмовая ветвь" 75-го Каннского кинофестиваля присуждена сатирическому фильму "Треугольник печали" шведского режиссера Рубена Эстлунда. Об этом жюри под председательством французского актера, режиссера и сценариста Венсана Линдона объявило вечером в субботу, 28 мая.

"Треугольник печали" – это сатирическая драма о мире влиятельных и сверхбогатых людей, помешанных на деньгах, удовольствиях и своей внешности. Помимо прочего, ее действие разворачивается на роскошной яхте, которую захватывают морские пираты, а потом она терпит крушение. Пассажиры оказываются на необитаемом острове, где их иерархия резко меняется. Эта картина – об абсурдности капитализма, властных отношений и социального неравенства. Эстлунд уже удостаивался "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля в 2017 году за свою ленту "Квадрат".

Гран-при фестиваля

Вторую по значимости награду – Гран-при фестиваля - получили французская кинопостановщица Клер Дени (фильм "Звезды в полдень") и бельгийский режиссер Лукас Донт (картина "Близко"). Обладателем награды за лучшую режиссуру стал южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук за работу "Решение уйти".

Лучшая актриса и лучший актер

Иранская актриса Зар Амир-Эбрахими получила награду за лучшую женскую роль. В фильме Али Аббаси "Святой паук" она сыграла отважную журналистку, идущую по следу серийного убийцы. Южнокорейский актер Сон Кан Хо был признан лучшим актером за роль в фильме "Брокер" режиссера Хирокадзу Корээда.

Приз жюри

Приз жюри присужден итальянско-бельгийской ленте "Восемь гор" Шарлотты Вандермерс и Феликса Ван Грунингена, а также фильму "Иа" польского режиссера Ежи Сколимовского.

Награда "Золотая камера"

Награда "Золотая камера" за дебютный фильм досталась картине "Боевой пони" Джины Гэммел и Райли Кио, представленной в программе "Особый взгляд".

Лучший сценарий

Шведский режиссер египетского происхождения Тарик Салех, который представил в Каннах свою картину "Мальчик с небес", удостоен приза за лучший сценарий.

В основной конкурсной программе было представлено 20 работ, в том числе новый фильм Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского".