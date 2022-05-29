Сборная Чехии впервые за 10 лет завоевала медали ЧМ по хоккею

В матче за третье место сборная Чехии обыграла команду США, забросив шесть шайб в третьем периоде. Матч проходил на стадионе "Нокиа-Арена" в Тампере и завершился победой чешской сборной со счётом 8:4 (1:3, 1:0, 6:1).

В составе победителей шайбы забросили Иржи Чернох (16-я минута), Иржи Смейкал (33`), Давид Пастрняк (41`, 44`, 60`), Роман Червенка (43`) и Давид Кемпф (55`, 59`). У проигравших отличились Карсон Кульман (10`, 20`), Адам Годетт (13`) и Томас Бордело (59`).

Последний раз сборная Чехии завоёвывала медали мирового первенства в 2012 году, когда также стала третьей. Всего на счету чехов шесть бронзовых, одна серебряная и шесть золотых медалей на чемпионатах мира.

Напомним, в финальном матче встретятся сборные Финляндии и Канады. Игра пройдёт в воскресенье и начнётся в 20:20 по латвийскому времени.